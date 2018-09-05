Поліцейські затримали гадалок, які підозрюються в серії шахрайств

Зловмисниці під різними приводами заходили у гості до літніх маріупольчанок та пропонували погадати або зняти порчу. В процесі виманювали у жінок золоті прикраси. Шахрайки вживали заходів конспірації, а обмануті ними жертви, які правило, не зверталися до поліції. Наразі оперативники встановлюють всіх потерпілих від дій підозрюваних.

До Лівобережного відділення поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила, що стала жертвою шахрайок. «Дві незнайомі жінки попросилися увійти, попити води», — розповіла потерпіла. Далі одна запропонувала господарці погадати на знак вдячності, і та погодилася.

Гості попросили дати їм одну сережку – ніби це необхідно для ритуалу, а іншу непомітно зняли самі. Хазяйка без вагань віддала коштовну річ та, ніби у затьмаренні, навіть не звернула уваги, що гості не повернули її. А коли незнайомки пішли геть, виявилося, що пропали обидві прикраси.

Відпрацьовуючи інформацію, співробітники карного розшуку виявили, що таким саме способом були обкрадені ще кілька мешканок Маріуполя — як багатоповерхівок, так і приватного сектору. Шахрайки постійно мігрували та ховалися від поліції.

Оперативники розшукали свідків, склали карту «візитів» зловмисниць та вирахували місця їх можливої появи. Обидві підозрювані були затримані.

Ними виявилися безробітні місцеві жительки, свекруха та невістка, 50 та 25 років. Обидві раніше судимі за аналогічні злочини.

Встановлено, що золото, яким заволодівали, аферистки здавали у ломбард. Наразі поліцейські перевіряють зловмисниць на причетність до серії шахрайств та з’ясовують місцезнаходження викрадених ювелірних виробів. Розшуковці встановлюють всіх жертв шахрайок.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.