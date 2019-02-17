Поліцейські затримали «лісоруба», який знищував дерева у Мангушському район

Чоловіка застали «на гарячому». Транспортні засоби із спиляними дровами та інструментами вилучено. Триває досудове розслідування.

Оперативники Мангушського відділення поліції отримали інформацію від представника лісництва, який розповів, що бачив, як невідомий вирубує дерева біля селища Стародубівка.

Розшуковці виїхали за вказаною адресою. На місці було виявлено чоловіка, який вантажив спиляні дерева у причепи до автомобіля та мотоцикла.

На місце було викликано слідчо-оперативну групу.

Як з’ясували поліцейські, «чорним» лісорубом виявився місцевий мешканець, 1969 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. При собі у нього була бензопила та завантажена деревина.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання від штрафу до обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція закликає громадян бути відповідальними, не порушувати закон та не знищувати природні ресурси регіону, які і без того опинилися під загрозою у зв’язку з проведенням бойових дій. Якщо вам відомо про такі факти правопорушень, не гайте часу та одразу повідомляйте на 102.