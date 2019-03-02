Поліцейські затримали підозрюваних у крадіжці кабельно-провідникової продукції

В ході несення служби на території Приморського району увагу наряду патрульних поліцейських привернули невідомі, які несли із собою велику сумку та намагалися уникнути зустрічі із правоохоронцями.

Здійснивши поверхневий огляд, у сумці перехожих було виявлено мотки кабельно-провідникової продукції.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Приморського відділення поліції.

Поліцейські встановили особи затриманих, ними виявилися місцеві мешканці, 1985 та 1986 року народження. Зі слів маріупольців, вони вирізали провідникову продукцію у одному з колодязів зв’язку.

Наразі слідчі встановлюють повні обставини події. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.