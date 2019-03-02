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Поліцейські затримали підозрюваних у крадіжці кабельно-провідникової продукції

Опубликовано 19 Мар 2019

2fvfeВ ході несення служби на території Приморського району увагу наряду патрульних поліцейських привернули невідомі, які несли із собою велику сумку та намагалися уникнути зустрічі із правоохоронцями.

Здійснивши поверхневий огляд, у сумці перехожих було виявлено мотки кабельно-провідникової продукції.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Приморського відділення поліції.

Поліцейські встановили особи затриманих, ними виявилися місцеві мешканці, 1985 та 1986 року народження. Зі слів маріупольців, вони вирізали провідникову продукцію у одному з колодязів зв’язку.

Наразі слідчі встановлюють повні обставини події. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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