Поліцейські затримали підозрюваного у грабежі

Чоловік вдарив маріупольця, а коли той впав – забрав його мобільний телефон та втік. Правоохоронці відшукали зловмисника протягом кількох годин та вилучили крадений пристрій.

До поліції зателефонували співробітники швидкої медичної допомоги. Медики розповіли, що госпіталізували одного з мешканців Приморського району, який мав тілесні ушкодження.

До лікарні було спрямовано слідчо-оперативну групу. Поспілкувавшись із потерпілим стало зрозуміло, що тілесні ушкодження він отримав внаслідок нападу. Так, на одній з вулиць у чоловіка стався конфлікт із іншим мешканцем, який побив його та до того ж, вихватив мобільний телефон.

Оперативники розпочали комплекс оперативних розшукових заходів та вже невдовзі затримали підозрюваного у нападі. Ним виявився місцевий мешканець, 1985 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 6 років позбавлення волі.