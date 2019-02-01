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Поліцейські затримали підозрюваного у грабежі

Опубликовано 04 Фев 2019

наручникРаніше засуджений маріуполець вихватив у 18-річного парубка музичну колонку, та коли збув крадене та вважав  що справу закінчено до нього навідалися правоохоронці.

До поліції звернувся мешканець Кальміуського району, який повідомив, що неділю тому на одній з вулиць району  в нього відбувся конфлікт із перехожим, під час якого невідомий побив маріупольця та вихватив в нього музичну колонку, вартістю у 1300 гривень.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції. Поліцейські опитали потерпілого, знайшли свідків події та впродовж 5 годин затримали підозрюваного у злочині.

Ним виявився місцевий мешканець, 1998 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнового злочину.

Чоловік збув крадене своєму знайомому. Поліцейські вилучили речовий доказ та незабаром повернуть законному власнику.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 6 років позбавлення волі.

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