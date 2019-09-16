Поліцейські затримали підозрюваного у пограбуванні будинку

Чоловік кілька днів готувався до злочину та «полював» на ювелірні прикраси. Коли до кімнати зайшла господарка, зловмисник втік, вживши всі засоби конспірації. Вже за кілька днів розшукової роботи оперативники встановили його місцезнаходження.

Співробітники Центрального відділу поліції викрили 39-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрювався у вчинені пограбування.

Зловмисник обрав собі «жертву» серед знайомих та вирішив помститися за непорозуміння у минулому. Декілька днів він спостерігав за потерпілим, вивчав його розклад та звички. Обравши найбільш зручний час, коли вдома нікого не буде, він проник до будинку через відчинене вікно та почав «виносити» з нього золоті та срібні прикраси. Злякала чоловіка господиня, яка раптом зайшла до кімнати.

Грабіжник розумів, що його можуть впізнати та затримати, тому вирішив переховуватися.

Оперативники провели комплекс розшукових заходів: опрацювали прилеглу територію, опитали можливих свідків події, перевірили ймовірні місця збуту награбованого. Менше ніж за тиждень поліцейські встановили місцезнаходження чоловіка. Він ховався в одному з приміщень у гаражному кооперативі.

Більшу частину награбованого майна поліцейські вилучили під час затримання.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж, поєднаний з проникненням у житло). Санкція статті передбачає від 4 до 8 років.