Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві

На одній з вулиць Маріуполя між зловмисником та його опонентом зав’язалася бійка. Тоді, фігурант достав ножа і наніс загиблому чисельні поранення. Після вчиненого зловмисник втік, поліцейські розшукали його впродовж кількох годин.

Поліцію на місце події викликали працівники швидкої медичної допомоги, які виявили тіло чоловіка без ознак життя на одній з вулиць.

Слідчо-оперативна група встановила, що загиблим є 30-річний місцевий мешканець. На тілі останнього експерт виявив 6 колото-різаних поранень.

Працівники поліції встановили, що декілька годин тому загиблий перебував у гостях в своєї сусідки, де також перебувала і незнайома йому компанія.

З одним із незнайомців у чоловіка виник словесний конфлікт. Зловмисник виманив потерпілого на вулицю для розмови, зав’язалася бійка, а далі смертельні удари ножем.

У скоєнні тяжкого злочину співробітники Лівобережного відділення поліції викрили 33-річного місцевого жителя. За декілька годин патрульні поліцейські відшукали його на одній з вулиць району.

Підозрюваного було затримано у порядку ст. 208 кримінально-процесуального кодексу України.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.