Поліцейські затримали підозрювану у шахрайстві

Зловмисниця ошукала пенсіонерку під приводом «зняття порчі». Правоохоронці вилучили у жінки перуку, якою вона користувалася для конспірації. Наразі підозрювана перевіряється на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

До поліції зателефонувала 80-річна місцева мешканка, яка повідомила, що майже годину тому її ошукала перехожа на 400 гривень.

На місце виїхали оперативники Центрального відділу поліції. За прикметами розшукові викрили та затримали підозрювану. Нею виявилася 49-річна жінка.

Як виявилося, аферистка вибрала собі «жертву» на вулиці та запропонувала «зняти порчу». Для ритуалу потрібна була крупна купюра, яка потім зникла з усіма хворобами. Саме таку легенду повідомила шахрайка пенсіонерці. Тільки коли маріупольчанка повернулася додому, то зрозуміла, що її ошукали.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Правоохоронці попереджають: не довіряйте тим, кого бачите вперше, якими б доброзичливими вони не здавалися! Уникайте спілкування з усілякими ворожками та різного роду екстрасенсами! Надмірна довірливість – ваш перший ворог!