Поліцейські затримали підозрювану у замаху на вбивство чоловіка

Схопила в руки ніж та нанесла 3 удари в область серця – саме так поставила крапку у конфлікті з чоловіком 30-річна мешканка селища Урзуф. Наразі потерпілий знаходиться в реанімації. Поліцейські вилучили речові докази та затримали зловмисницю.

Вночі, 16 червня, до чергової частини Мангушкого відділення поліції надійшло повідомлення, що у лікарню було госпіталізовано чоловіка з проникаючим поранення в область серця. На вказану адресу, звідки госпіталізували чоловіка, виїхала слідчо-оперативна група на чолі з начальником Мангушського відділення поліції.

Поліцейські з’ясували, що між подружжям на грунті ревнощів виникла сварка. Словесний конфлікт переріс у бійку, свідками якої були 2 дочки 5 та 9 років. В пориві гніву жінка схопила в руки ніж та 3 рази вдарила ним чоловіка в область серця. Усвідомивши, що наробила, зловмисниця викликала швидку. Медикам вдалося врятувати життя чоловіку, наразі він знаходиться в реанімації.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину та затримали зловмисницю. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ст.15 (Замах на злочин) та ч.2 ст.115 (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.