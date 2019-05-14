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Поліцейські затримали розшукуваного маріупольця за спробу вбивства

Опубликовано 14 Май 2019

Мариуполь покушение на убийство 14.05.19У січні цього року під час конфлікту біля розважального закладу Маріуполя він вчинив стрілянину та поранив двох осіб. Зловмисник був затриманий в одному з селищ поблизу міста, де переховувався від відповідальності.

Чоловік вистрілив з пістолету у бік своїх опонентів і втік з місця злочину. Два маріупольця, 61 и 42 років, отримали тілесні ушкодження різного ступнею тяжкості.

Під час першочергових заходів співробітники карного розшуку встановили підозрюваного, але за місцем мешкання у Маріуполі він не з’являвся. Також були перевірені усі його зв’язки.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ст.115 « Замах на умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження чоловік розшукувався, але були підозри, що він покинув Донецьку область. Зловмисник дотримувався правил конспірації та постійно змінював місце проживання.

Оперативники отримали інформацію, що наразі 32-річний маріуполець ховається в одному із селищ поблизу Маріуполя.

Під час операції, оперативники Центрального відділу поліції разом з співробітниками роти поліції особливого призначення затримали зловмисника. Тривають слідчі дії.

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