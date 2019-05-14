Поліцейські затримали розшукуваного маріупольця за спробу вбивства

У січні цього року під час конфлікту біля розважального закладу Маріуполя він вчинив стрілянину та поранив двох осіб. Зловмисник був затриманий в одному з селищ поблизу міста, де переховувався від відповідальності.

Чоловік вистрілив з пістолету у бік своїх опонентів і втік з місця злочину. Два маріупольця, 61 и 42 років, отримали тілесні ушкодження різного ступнею тяжкості.

Під час першочергових заходів співробітники карного розшуку встановили підозрюваного, але за місцем мешкання у Маріуполі він не з’являвся. Також були перевірені усі його зв’язки.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ст.115 « Замах на умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження чоловік розшукувався, але були підозри, що він покинув Донецьку область. Зловмисник дотримувався правил конспірації та постійно змінював місце проживання.

Оперативники отримали інформацію, що наразі 32-річний маріуполець ховається в одному із селищ поблизу Маріуполя.

Під час операції, оперативники Центрального відділу поліції разом з співробітниками роти поліції особливого призначення затримали зловмисника. Тривають слідчі дії.