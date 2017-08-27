Поліцейські затримали серійного «домушника» який обікрав церкву

За місяць зловмисник встиг «побувати» як мінімум в 3 чужих домоволодіннях, не рахуючи храму. Викрадав золото, шуби, побутову техніку, інструменти. Сума збитку, нанесеного маріупольцям, склала близько 70 тисяч гривень. Наразі велика частина майна вилучена і буде повернута власникам.

Викрадач діяв у Кальміуському районі. Перевіряючи факти крадіжок, поліцейські встановили, що всі ці злочини вчинені однією людиною. Правоохоронці обійшли всі можливі місця збуту краденого, в тому числі всі ломбарди в межах міста. Проводилась копітка робота по виявленню можливих очевидців і свідків. Опитування населення і перевірки ринків дали свої результати. За отриманими прикметами був затриманий чоловік.

Звільнившись з місць позбавлення волі, де відбував покарання за корисливі злочини, 43-річний чоловік приїхав з Київської області в Маріуполь. Близько року жив за рахунок тимчасових заробітків, а потім вирішив повернутися до старого ремесла.

Домоволодіння підбирав на вулицях, де не так людно. Обирав доглянуті будинки і які не часто відвідуються господарями. Проникав завжди через вікно. Уже в оселі знаходив пару великих господарських сумок і забирав усе, що міг унести.

Так, виглядаючи чергове «місце роботи», зайшов на територію невеликої церкви в приватному секторі. Двері були не замкнені і, користуючись відсутністю людей, зловмисник виніс музичне обладнання та побутову техніку, призначену для проведення заходів.

За всіма фактами крадіжок затриманий дає свідчення. Проводиться перевірка на його причетність до схожих злочинів, скоєних на території Маріуполя.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Покарання, передбачене санкцією статті, — від 3 до 6 років позбавлення волі.