Поліцейські затримали шахрая, який виманив у жінки цінні речі

«По гарячих слідах» співробітники поліції затримали чоловіка, який на вулиці, обманним шляхом, під приводом звільнення від кримінальної відповідальності, заволодів телефоном і золотим ланцюжком 31-річної жінки.

По допомогу до поліцейських Кальміуського відділення звернулась місцева мешканка, яку на вулиці ошукав невідомий.

Жінка розповіла, що чоловік представився співробітником поліції, швидко показав якесь посвідчення, яке потім виявилось водійським, та залякав заявницю кримінальною відповідальністю.

Аби уникнути «покарання», запропонував жінці свою допомогу – за окрему платню. Грошей у перехожої не було, тому вона віддала шахраю свій золотий ланцюжок і мобільний телефон.

Отямившись, жінка зрозуміла, що потрапила на гачок шахрая та одразу викликала співробітників поліції.

На місце прибули співробітники карного розшуку. Поліцейські обшукали прилеглу територію, опитали можливих свідків, і вже через декілька годин встановили і затримали зловмисника. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець.

Речі було повернуті власниці, а чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.