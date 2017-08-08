Поліцейські затримали трьох маріупольців, які винищували ліс

Зловмисники були упіймані «на гарячому» на межі Нікольского та Волноваського районів. Чоловіки встигли вирубати близько 30 дерев, проте все одно намагалися стверджувати поліції, що приїхали «збирати хворост». Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність.

Збереження інфраструктури та природних ресурсів Донеччини – наряду із забезпеченням безпеки людей у прифронтовому регіоні керівництвом поліції Донецької області наголошено акцент саме на цьому напрямку роботи. Для цього правоохоронці перевіряють вантажівки на блокпостах та зупиняють підозрілі автівки з металом та лісом, патрулюють автошляхи та територію, наближену до лісних масивів.

Всього від початку року правоохоронці зафіксували вже більше 60 фактів незаконної порубки лісу. Допомагає у припиненні винищення природних ресурсів співпраця з населенням. Часто люди самі повідомляють до поліції про такі порушення. Так сталося і вчора. До поліції надійшло повідомлення від представників лісництва, що у лісосмузі між селищами Мирний та Асланове вони виявили зловмисників, які пилять ліс.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група Нікольського відділення поліції. Правоохоронці застали чоловіків посеред «поля» зі свіжоспиленних пнів. Поліцейські нарахували 29 знищених дерев – переважно акації, кілька дерев ясеня та навіть дубу.

Було встановлено, що всі зловмисники – віком від 26 до 33 років – приїхали з Маріуполя. За їхніми словам – нібито, щоб «збирати хворост». Проте речові докази, які були виявлені правоохоронцями на місці, говорили про те, що чоловіки здійснювали незаконну діяльність. Всі троє безробітні, раніше проблем із законом не мали.

Речові докази вилучені. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка лісу). Зловмисникам загрожує покарання від штрафу до обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Поліція Донецької області закликає громадян бути відповідальними, не порушавати закон та не знищуватиприродні ресурси регіону, які і без того опинилися під загрозою у зв’язку з проведенням бойових дій. Якщо вам щось відомо про такі факти правопорушень, не гайте часу та одразу повідомляйте на 102.