Последние новости

Поліцейські затримали угонщика одразу трьох транспортних засобів

Опубликовано 28 Фев 2018

Мариуполь угон 28.02.18 1Автомобіль, мопед та мотоцикл викрав чоловік, пошкодивши замки в одному з гаражів. Поліцейські затримали крадія, коли той їхав по вулиці на викраденому мотоциклі.

До співробітників Кальміуського відділення поліції звернувся 25-річний місцевий мешканець, який повідомив, що з його гаража вкрали автомобіль «ВАЗ», мотоцикл та мопед.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські виявили авто, яке залишив зловмисник на відстані близько 2 км від місця злочину. З транспорту були зняті колеса, магнітофон та колонки.

А вже через декілька годин на дорозі поліцейські зупинили викрадений мотоцикл, за кермом якого був викрадач.

32-річний зловмисник розповів, що пошкодив замки на гаражі і один за одним викотив усі транспортні засоби. Мопед та мотоцикл вирішив залишити собі, а автомобіль покинув на вулиці.

Чоловік раніше був засуджений за скоєння майнових злочинів.

Автотранспорт вилучено і найближчим часом буде повернуто власникові.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального Кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Похожие сообщения

Виставка «Документи розповідають»

Опубликовано 28 Фев 2018

У Центральному районі ліквідували наркопритон

Опубликовано 28 Фев 2018

Затримали крадія металобрухту

Опубликовано 27 Фев 2018

Поліцейські презентували роботу системи безпеки UASC представникам європейського банку

Опубликовано 27 Фев 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-