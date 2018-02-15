Поліцейські затримали угонщика одразу трьох транспортних засобів

Автомобіль, мопед та мотоцикл викрав чоловік, пошкодивши замки в одному з гаражів. Поліцейські затримали крадія, коли той їхав по вулиці на викраденому мотоциклі.

До співробітників Кальміуського відділення поліції звернувся 25-річний місцевий мешканець, який повідомив, що з його гаража вкрали автомобіль «ВАЗ», мотоцикл та мопед.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські виявили авто, яке залишив зловмисник на відстані близько 2 км від місця злочину. З транспорту були зняті колеса, магнітофон та колонки.

А вже через декілька годин на дорозі поліцейські зупинили викрадений мотоцикл, за кермом якого був викрадач.

32-річний зловмисник розповів, що пошкодив замки на гаражі і один за одним викотив усі транспортні засоби. Мопед та мотоцикл вирішив залишити собі, а автомобіль покинув на вулиці.

Чоловік раніше був засуджений за скоєння майнових злочинів.

Автотранспорт вилучено і найближчим часом буде повернуто власникові.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального Кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.