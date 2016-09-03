Поліцейські затримали викрадача кабельно-провідникової продукції

Чоловік намагався непомітно випалити метал з викраденої провідникової продукції, коли був затриманий поліцейськими на одній з вулиць Кальміуського району.

В ході несення служби співробітники слідчо-оперативної групи Кальміуського відділення поліції помітили в кущах розпалене багаття. Наблизившись до вогнища, поліцейські викрили чоловіка, який щось спалював.

З’ясувалося, що невідомий випалював метал з викраденої кабельно-провідникової продукції. 40-річний чоловік пояснив, що викрав моток кабель з ящика біля Маріупольського зоопарку. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінально відповідальності за розбій та злочини майнового характеру.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.