Последние новости

Поліцейські затримали викрадача кабельно-провідникової продукції

Опубликовано 04 Июн 2018

кабельЧоловік намагався непомітно випалити метал з викраденої провідникової продукції, коли був затриманий поліцейськими на одній з вулиць Кальміуського району.

В ході несення служби співробітники слідчо-оперативної групи Кальміуського відділення поліції помітили в кущах розпалене багаття. Наблизившись до вогнища, поліцейські викрили чоловіка, який щось спалював.

З’ясувалося, що невідомий випалював метал з викраденої кабельно-провідникової продукції. 40-річний чоловік пояснив, що викрав моток кабель з ящика біля Маріупольського зоопарку. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінально відповідальності за розбій та злочини майнового характеру.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Похожие сообщения

Мешканці багатоповерхівок приєднуються до проекту «Безпечний будинок»

Опубликовано 04 Июн 2018

У Волновасі за фактом самогубства підозрюваного розпочато перевірку

Опубликовано 04 Июн 2018

Выставка детских рисунков «Веселая палитра»

Опубликовано 01 Июн 2018

Поліцейські розповіли про себе мовою жестів

Опубликовано 01 Июн 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-