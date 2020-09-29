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Поліцейські затримали жінку, підозрювану в умисному вбивстві

Опубликовано 29 Сен 2020

Мариуполь убийство 28.09.20Зловмисниця спричинила ножові поранення 46-річному співмешканцю. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Оперативники затримали підозрювану на місці скоєння злочину.

Подія сталася вночі, 26 вересня, в багатоквартирному будинку у Лівобережному районі Маріуполя. Попередньо слідством встановлено, що під час вживання алкогольних напоїв між співмешканцями виник конфлікт. У ході суперечки жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним декілька разів чоловіка у стегно.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, однак поранення виявилися смертельними. Поліцейські затримали 47-річну фігурантку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зібрано докази її причетності до злочину.

Зловмисниці оголошено про підозру. За фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

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