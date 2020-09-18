Поліцейські затримали жінку за підозрою у замаху на вбивство

Маріупольчанка запідозрила знайомого у крадіжці грошей та завдала йому ножові поранення. Вирішення проблеми у такий спосіб обернулося для жінки кримінальною відповідальністю.

Вчора, 18 вересня, до Приморського відділення поліції надійшло повідомлення, про гостіпалізацію чоловіка з ножовими пораненнями. Потерпілого було виявлено на вулиці, ним виявився 42-річний місцевий мешканець.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські викрили у вчиненні злочину 64-річну жінку. Речові докази вилучено. Попередньо встановлено, що знайомі разом вживали алкогольні напої вдома у підозрюваної, після чого потерпілий потайки забрав у подруги 200 гривень та направився додому. Виявивши крадіжку, жінка схопила ніж, наздогнала товариша і нанесла йому три удари.

Очевидці події викликали швидку медичну допомогу. Фігурантку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Досудове розслідування триває.