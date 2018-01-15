Поліцейські затримали зловмисника, який втік з-під варти у Волновасі

В ході пошукової спецоперації співробітники карного розшуку виявили втікача в сусідньому селі Новопавлівка. Він ховався на горищі чужого дачного будинку. До схованки зловмисника співробітників поліції привів службовий собака.

Вчора з наркологічного відділення Волноваської лікарні втік з-під варти затриманий за грабіж житель села Калініне Волноваського району.

На території Донеччини було введено в дію оперативний план “Сирена”, під час якого було перекрито автошляхи і в’їзди-виїзди в область. За тривогою піднято особовий склад Волноваського відділу поліції та суміжних територіальних підрозділів. Завдяки своєчасному блокуванню шляхів відходу покинути межі регіону втікачу не вдалося.

У місті було розгорнуто оперативний штаб на чолі з керівниками поліції Донеччини. Поліцейські прочісували населені пункти навколо Волновахи. В оперативних заходах було задіяно кінолога з розшуковим собакою.

Саме чотирилапий «детектив», вихованець кінологічного центру поліції Донецької області, вказав на будинок, де ховався втікач. В цей час господаря помешкання вдома не було, і підозрюваний збирався перечекати тут до ранку.

В результаті злагоджених дій співробітників управління карного розшуку та місцевих правоохоронців зловмисник був затриманий. Операція тривала близько 4 годин.

Начальник поліції Донеччини Микола Семенишин подякував працівникам поліції за службу.

Швидке затримання зловмисника стало результатом навчань, проведених минулого тижня, в ході яких поліцейські «попрацювали над помилками» та вдосконалили взаємодію всіх підрозділів.