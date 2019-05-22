Поліцейські зі штурмом затримали підозрюваного у вбивстві

Зловмисник побив та кинув помирати людину у недобудованій багатоповерхівці. Особу потерпілого поки не встановлено, а ось підозрюваний був викритий за кілька годин. Співробітники Лівобережного відділення поліції, роти особливого призначення та ДСНС затримали втікача у квартирі, де він ховався під ліжком на балконі.

Тіло потерпілого з ознаками насильницької смерті було виявлено вчора на першому поверсі недобудови місцевими жителями. На вигляд людині близько 40 років.

При обстеженні місця злочину слідчо-оперативна група виявила фрагмент цегли зі слідами крові, яка, ймовірно, і стала знаряддям вбивства. У перші ж години поліцейські розшукали свідків та встановили хід подій.

Як виявилося, до будівлі зайшли троє чоловіків та почали бити осіб без певного місця проживання, які знайшли тут притулок. Конфлікт припинився, але у нього втрутився новий учасник. Чоловік, який підтримував дружні стосунки з тутешніми мешканцями, напав на гостей з метою помсти.

Двоє осіб втекли, а третій впав. Нападник побив його руками і ногами, потім цеглиною по голові, після чого втік.

Оперативники встановили адресу підозрюваного та провели операцію по затриманню із залученням суміжних підрозділів. Зловмисник зачинився у помешканні, відтак, щоб потрапити всередину, довелося вибити двері.

Втікача знайшли на балконі, де він ховався під ліжком серед побутових речей. Під час обшуку у нього вилучено одяг зі слідами крові.

Підозрюваним виявився 22-річний безробітний місцевий житель, який вже потрапляв до поля зору поліції. Чоловік у скоєному зізнався та був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Триває досудове розслідування. Особа потерпілого, а також інших учасників конфлікту встановлюється.