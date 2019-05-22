Поліцейські зі штурмом затримали підозрюваного у вбивстві
Зловмисник побив та кинув помирати людину у недобудованій багатоповерхівці. Особу потерпілого поки не встановлено, а ось підозрюваний був викритий за кілька годин. Співробітники Лівобережного відділення поліції, роти особливого призначення та ДСНС затримали втікача у квартирі, де він ховався під ліжком на балконі.
Тіло потерпілого з ознаками насильницької смерті було виявлено вчора на першому поверсі недобудови місцевими жителями. На вигляд людині близько 40 років.
При обстеженні місця злочину слідчо-оперативна група виявила фрагмент цегли зі слідами крові, яка, ймовірно, і стала знаряддям вбивства. У перші ж години поліцейські розшукали свідків та встановили хід подій.
Як виявилося, до будівлі зайшли троє чоловіків та почали бити осіб без певного місця проживання, які знайшли тут притулок. Конфлікт припинився, але у нього втрутився новий учасник. Чоловік, який підтримував дружні стосунки з тутешніми мешканцями, напав на гостей з метою помсти.
Двоє осіб втекли, а третій впав. Нападник побив його руками і ногами, потім цеглиною по голові, після чого втік.
Оперативники встановили адресу підозрюваного та провели операцію по затриманню із залученням суміжних підрозділів. Зловмисник зачинився у помешканні, відтак, щоб потрапити всередину, довелося вибити двері.
Втікача знайшли на балконі, де він ховався під ліжком серед побутових речей. Під час обшуку у нього вилучено одяг зі слідами крові.
Підозрюваним виявився 22-річний безробітний місцевий житель, який вже потрапляв до поля зору поліції. Чоловік у скоєному зізнався та був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».
Триває досудове розслідування. Особа потерпілого, а також інших учасників конфлікту встановлюється.