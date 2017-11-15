Поліцейські зі службовими собаками перевіряють потяги та автобуси

У перевірках задіяні кінологи з собаками, натренованими на пошук зброї, боєприпасів та вибухівки. , які зсередини обстежують транспорт та багаж пасажирів. Підвищені заходи безпеки спрямовані на блокування незаконних перевезень зброї, бойових припасів і вибухівки, попередження злочинів і нещасних випадків з їх використанням та збереження життя та здоров’я громадян.

З 6 листопада на Донеччині та ще в 5 сусідніх областях тривають спецзаходи з вилучення з обігу нелегальної зброї.

Такі міри викликані значною кількістю випадків, коли несумлінні громадяни намагаються провезти в громадському транспорті «сувеніри з АТО» — на мирну територію України. Під загрозою опиняється життя сотень людей, які не знають, що у сумці сусіда по купе, в автобусі чи метро – бойові гранати. Так, лише в одній гранаті Ф-1 – близько 300 осколків.

Аби запобігти трагедіям, поліцією Донеччини було посилено контроль на залізничних та автовокзалах, де постійно чергують близько 150 співробітників поліції та військової служби правопорядку.

Співробітники підрозділів превентивної діяльності спільно з оперативниками карного розшуку патрулюють територію вокзалів та здійснюють перевірки пасажирів і багажу при прибутті та відправленні міжміських потягів та автобусів.

- Перевіряються не лише пасажири, а також і власники автомобілів, які їх зустрічають або проводжають, оглядається їхній транспорт, — зазначив заступник начальника відділу охорони публічного порядку управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій області Олександр Лисенко.

Крім того, правоохоронці обстежують вагони та салони автобусів зсередини. Адже були випадки, коли боєприпаси знаходили навіть у жіночих сумочках.

Швидко знайти навіть ретельно замасковані вибухонебезпечні предмети поліцейським допомагають чотирилапі «напарники». Кінологи зі службовими собаками перевіряють кожен сантиметр, аби люди, були впевнені, що вони знаходяться у безпеці.

Додатково кінологи разом з поліцейськими нарядами супроводжують поїзди міжміського значення.

В результаті заходів лише за останню добу на залізничному вокзалі у Слов’янську вилучено гранату. Загалом за 10 днів відпрацювання з незаконного обігу вилучено понад 3 тисячі одиниць зброї та боєприпасів.

Поліція Донеччини закликає громадян не наражати на небезпеку себе і оточуючих та здавати небезпечні предмети до поліції. На даний час жителями здано 29 одиниць вогнепальної зброї та майже 260 набоїв.

Нагадуємо, за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою законом передбачено від 3 до 7 років позбавлення волі. Однак у разі добровільної здачі зброї громадяни звільняються від кримінальної відповідальності.