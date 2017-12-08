Последние новости

Поліцейські змагаються у волейболі на «Кубок Миру»

Опубликовано 08 Дек 2017

Волейбол турнир 07.12.17 17 грудня розпочався відкритий турнір з волейболу серед команд силовиків та вищих навчальних закладів, ініційований поліцією Донеччини та присвячений Дню Збройних сил України.

Участь у змаганнях беруть 7 команд, які представляють Головне управління Нацполіції в Донецькій області, Головне управління ДСНС в Донецькій області, патрульна поліція Маріуполя, поліція охорони, «Академія поліції» Донецького юридичного інституту, Маріупольський державний університет і Приазовський державний технічний університет.

Урочисте відкриття турніру відбулося у спорткомплексі МДУ. Старт змаганням дали учні ліцею школи №48 Маріуполя – учасники громадської організації «Ліга майбутніх поліцейських», які підняли державний прапор.

Учасників привітав ректор Маріупольського державного університету Костянтин Балабанов та побажав перемоги найсильнішим.

Сьогодні пройшли відбіркові матчі, і хоча поліція Донеччини лише недавно повернулася до цього виду спорту після трирічного перериву, поліцейські показали неабияку витривалість, вправність та влучність. Це саме ті якості, які дозволяють правоохоронцям утримувати безпеку в зоні АТО, де зберігається один з найнижчих рівнів злочинності в країні.

Як зазначив капітан збірної обласного главку поліції, старший слідчий Кальміуського відділення поліції Маріуполя Кирило Лукяник, волейбольний майданчик дав нове дихання партнерським відносинам між підрозділами та провідними вишами.

Фінальна гра відбудеться завтра, а 9 грудня в актовій залі МДУ буде підбито підсумки обох відкритих турнірів на Кубок миру – з міні-футболу та волейболу.

В рамках урочистого закриття змагань відбудеться нагородження переможців та святковий концерт за участі артистів з Хмельниччини.

Нагадаємо, мета спортивних змагань – згуртувати сили правоохоронних підрозділів та громадськості, професіоналів та молоді, а також разом вшанувати героїв, які захищають Україну від ворога.

Похожие сообщения

Пройшов перший етап конкурсу «Кращий в службі»

Опубликовано 09 Дек 2017

Заборона використання феєрверків

Опубликовано 09 Дек 2017

Всеукраїнський тиждень права

Опубликовано 08 Дек 2017

Поліцейські відшукали і повернули додому двох дітей

Опубликовано 08 Дек 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-