Поліцейські змагаються у волейболі на «Кубок Миру»

7 грудня розпочався відкритий турнір з волейболу серед команд силовиків та вищих навчальних закладів, ініційований поліцією Донеччини та присвячений Дню Збройних сил України.

Участь у змаганнях беруть 7 команд, які представляють Головне управління Нацполіції в Донецькій області, Головне управління ДСНС в Донецькій області, патрульна поліція Маріуполя, поліція охорони, «Академія поліції» Донецького юридичного інституту, Маріупольський державний університет і Приазовський державний технічний університет.

Урочисте відкриття турніру відбулося у спорткомплексі МДУ. Старт змаганням дали учні ліцею школи №48 Маріуполя – учасники громадської організації «Ліга майбутніх поліцейських», які підняли державний прапор.

Учасників привітав ректор Маріупольського державного університету Костянтин Балабанов та побажав перемоги найсильнішим.

Сьогодні пройшли відбіркові матчі, і хоча поліція Донеччини лише недавно повернулася до цього виду спорту після трирічного перериву, поліцейські показали неабияку витривалість, вправність та влучність. Це саме ті якості, які дозволяють правоохоронцям утримувати безпеку в зоні АТО, де зберігається один з найнижчих рівнів злочинності в країні.

Як зазначив капітан збірної обласного главку поліції, старший слідчий Кальміуського відділення поліції Маріуполя Кирило Лукяник, волейбольний майданчик дав нове дихання партнерським відносинам між підрозділами та провідними вишами.

Фінальна гра відбудеться завтра, а 9 грудня в актовій залі МДУ буде підбито підсумки обох відкритих турнірів на Кубок миру – з міні-футболу та волейболу.

В рамках урочистого закриття змагань відбудеться нагородження переможців та святковий концерт за участі артистів з Хмельниччини.

Нагадаємо, мета спортивних змагань – згуртувати сили правоохоронних підрозділів та громадськості, професіоналів та молоді, а також разом вшанувати героїв, які захищають Україну від ворога.