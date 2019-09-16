Поліцейські знайшли неповнолітнього хлопця, який пішов з дому

Вчора, 16 вересня, близько 16.00 до поліції зателефонувала стурбована мешканка Центрального району. Жінка повідомила, що вранці пішов з дому її син, 2007 року народження.

На пошуки підлітка були орієнтовані інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції, які почали перевірку всіх можливих місць перебування дитини та паралельно опитували друзів, родичів та знайомих хлопця, аби встановити його місцезнаходження.

За кілька годин втікач був знайдений біля занедбаного дитячого садка та повернений батькам. Хлопець пояснив свій вчинок тим, що просто хотів гуляти.

Відносно матері дитини був складений адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Поліцейські провели з хлопцем профілактичну бесіду, аби він зрозумів, що не можна йди з дому, не попередивши батьків про своє місцезнаходження. Також, правоохоронці наголосили, що батьки повинні бути завжди обізнані, де знаходяться їх неповнолітні діти.