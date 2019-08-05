Поліцейські знайшли неповнолітнього маріупольця, який вчора вранці пішов з дому

Оперативники шукали хлопця всю ніч, крок за кроком встановлюючи місце його можливого перебування. На щастя, вже вранці хлопець був знайдений. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Вчора, 1 серпня близько 11 години вечора до поліції зателефонувала стурбована мешканка Кальміуського району. Жінка повідомила, що вранці пішов з дому її син, 2008 року народження.

На пошуки неповнолітнього було орієнтовано розшуковців Кальміуського відділення поліції, які почали перевірку всіх можливих місць перебування дитини та паралельно опитували друзів, родичів та знайомих хлопця, аби встановити його місцезнаходження.

Крім того, з самого ранку по тривозі було піднято весь особовий склад поліцейських, які продовжували пошуки дитини.

Вже близько 9 години ранку втікача було знайдено. Як виявилось, хлопець всю ніч провів у свого товариша. Неповнолітній пояснив це тим, що хотів гуляти до ранку, а матір не дозволяла.

Поліцейські провели із хлопцем профілактичну бесіду, аби він зміг усвідомити, що дітям не можна уходити з дому та гуляти по-ночам бозна-де, адже такими вчинками він може наразити себе на велику небезпеку. Також, правоохоронці наголосили, що батьки повинні бути завжди обізнані, де знаходяться їх неповнолітні діти.