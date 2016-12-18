Поліцейські знайшли зниклу дитину

Попередньої ночі 13-річна дівчинка через непорозуміння з батьками замість того, аби піти додому, вимкнула телефон і поїхала в гості до малознайомих друзів.

На лінію «102» близько 23:15 надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила, що її дочка не повернулась додому з прогулянки.

На пошуки 13-річної дівчини направились співробітники поліції ювенальної превенції і співробітники патрульної поліції. Обшукали територію, опитали усіх знайомих і друзів дівчини.

У ході пошукової операції з’ясувалось, що школярка вимкнула телефон і поїхала до друзів, де її і знайшли поліцейські. Неповнолітню втікачку повернули додому.

Дитина мешкає в багатодітній родині з трьох дітей. З батьками має напружені стосунки і вже 4 рази уходила з дому.

Відносно матері складені адміністративні матеріали ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Для налагодження стосунків між батьками і дочкою родині рекомендовано звернутись до центру соціальної служби по справах сім’ї та молоді, де вся сім’я може пройти курс занять з психологом, який допоможе родині зрозуміти один одного, вирішити проблеми і непорозуміння.