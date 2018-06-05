Поліцейські знешкодили бойові снаряди

2 постріли до бойової техніки а артилерійські снаряди знайшов житель Кальміуського району в полі біля лісосмуги. Поліцейські вилучили небезпечні предмети та передали вибухотехнікам для подальшої утилізації.

До Кальміуського відділення поліції звернувся 32-річний мешканець селища Старий Крим та повідомив, що в полі знайшов предмети, схожі на боєприпаси.

Слідчо-оперативна групи, вибухотехники та фахівці ДСНС вилучили 2 постріли до БМП, артилерійський снаряд та окремо підривач до артснаряду.

Боєприпаси знешкоджено. Наразі поліцейські встановлюють власника вибухових предметів.