Полицейские Бахмута забрали из семьи младенца

31-летняя мать родила сына почти месяца назад в поле. Во время беременности женщина не нашла времени стать на учет к врачу, а в течение первых дней его жизни — оформить свидетельство о рождении. Сейчас ребенок находится в больнице, а судьбу семьи решают соответствующие службы.

К работникам полиции поступило сообщение от неравнодушных жителей одного из микрорайонов города о том, что в одной из семей родители не заботятся о ребенке.

Правоохранители ювенальной превенции вместе со службой по делам детей мгновенно выехали по указанному адресу. Но двери в доме никто не открыл. Пообщавшись с соседями, полицейские выяснили, что родители пасут скот и могут находиться в поле.

Поиски родителей заняли определенное время. Отца вместе с младенцем полицейские нашли около полудня на самом солнцепеке. То, что ребенок мог получить тепловой удар при почти 40 градусной жаре, отца не беспокоило совсем. Он больше занимался состоянием вверенного ему крупного рогатого скота. А вот матери рядом с ребенком не было вовсе.

Ребенок был не ухожен, и с первого взгляда было понятно, что о нем никто не заботится. На вопрос где мать ребенка, мужчина ответил: «А кто ее знает? Видимо где-то пьет». Также мужчина не смог ответить, как давно кормили ребенка и чем.

Надо отметить, что горе-мать в прошлом уже была лишена родительских прав на старшего ребенка, которому еще не исполнилось и пяти лет. С появлением младшего Богдана отношение к родным детям женщина не изменила и продолжает вести аморальный образ жизни.

Дома у этой хозяйки — полная антисанитария. Правоохранители не нашли в доме также соответствующих детских вещей и предметов гигиены. Пол и мебель уже долгое время не убирались.

На основании акта обследования материально — бытовых условий проживания данной семьи было принято решение о помещении ребенка в детскую больницу. Дальнейшей судьбой семьи занимаются соответствующие службы.

Правоохранители держат на контроле указанную семью и помогают родителям получить необходимые документы для того, чтобы оформить ребенка должным образом.

Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о родителях, которые злостно не выполняют родительские обязанности, просим обращаться в сектор превенции ближайшего к вам отделения полиции или звонить «102».