Полицейские Донетчины подписали письмо-обращение

Правоохранители собрались в областном главке на совещание, чтобы выразить поддержку своим коллегам, которые 14-15 марта под призывы нардепа против полиции подверглись нападению со стороны граждан.

Полицейские обсудили ситуацию на севере области и выразили возмущение действиями сторонников блокады, которые провоцировали и продолжают провоцировать столкновения на блокпостах. Правоохранители Донетчины составили письмо к руководству страны с просьбой принять соответствующие меры, чтобы Владимир Парасюк ответил перед законом за свои действия.

Генерал Аброськин отметил, что вчера Советом национальной безопасности и обороны Украины было принято решение прекратить все отношения с оккупированными территориями.

- Но в то же время Владимир Парасюк и ряд народных депутатов Украины, продолжают позорную деятельность на территории Донецкой области, — отметил глава полиции Донетчины.

Он отметил, что конфликты начались еще 14 марта на выезде из Харькова: люди, которые двигались автоколонной, оскорбляли полицейских нецензурными выражениями, а после приехали на блокпост в Славянск, где произошли первые попытки дестабилизировать обстановку в зоне АТО. В результате конфликта ряд сотрудников получили телесные повреждения.

- Господин Парасюк, пользуясь своей неприкосновенностью, сам наносил удары ногами сотрудникам полиции и руководил группой людей, совершивших противостояние с полицейскими, — акцентировал Аброськин.

Конфликтные ситуации возникали под Краматорском и в Константиновке, где полицейским пришлось делать предупредительные выстрелы, чтобы остановить агрессивную толпу.

Заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Колесник отметил, что сейчас в адрес правоохранителей, которые остановили беспредел, поступают угрозы.

- Мы должны мгновенно реагировать на это. Сейчас Андрею Друмову поступают угрозы: «Мы знаем, где твоя семья, мы знаем, где твоя дочь». Такие вещи нельзя оставлять без реакции в соответствии с действующим законодательством, — подчеркнул полковник Колесник.

Начальник отдела юридического обеспечения ГУНП в Донецкой области Ирина Муштина отметила, что в Украине должно быть такое отношение к полицейскому, как в других странах, где правоохранитель достойно выполняет свои обязанности и знает свои права.

- Национальная полиция является центральным органом исполнительной власти, и никто не имеет права вести себя так по отношению к представителям власти. Это пощечина государству, — подчеркнула она.

В свою очередь, глава Донецкого областного профсоюза аттестованных работников ОВД Андрей Каранда обратился ко всем пенсионерам и ветеранам, председателям и членам профсоюзов ОВД с просьбой поддержать правоохранителей Донетчины.

Присутствующие пересмотрели все видеоматериалы с мест конфликтов на блокпостах и ​​разобрали и действия сотрудников полиции, и действия граждан, которые в составе автоколонны проходили через посты.

Начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Юрий Горустович отметил, что действия «активистов» происходят по четкой схеме.

- Во всех случаях депутат как таран пробивал себе дорогу, за ним шли 2-3 человека, функция которых — громко выкрикивать оскорбления и не давать полицейским сказать ни слова. Были люди, которые травили газом, люди, которые пытались психологически сломать полицейских и те, кто использовал физическую силу — газ, удары из толпы, — сказал полковник Горустович.

Учитывая такую ​​организованную агрессию в сторону полиции Донецкой области, правоохранителями было подготовлено письмо Президенту Украины, главе Верховной Рады Украины, Генеральному прокурору с просьбой рассмотреть все факты, которые имели место быть на блокпостах Харькова, Славянска, Константиновки и принять решение лишить Владимира Парасюка депутатской неприкосновенности.

- Беззаконие порождает распад государства, — отметил заместитель главы Нацполиции Украины — начальник ГУНП в Донецкой области генерал Аброськин, подчеркнув, что не позволит унижать полицейских и угрожать их родным.