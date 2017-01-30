Полицейские Донетчины присоединились к флешмобу в поддержку военных

Руководители областного главка полиции и территориальных подразделений во главе с генералом Аброськиным приняли участие в 22 Pushup Challenge, цель которого — поддержать участников боевых действий, которые сталкиваются с посттравматическим синдромом.

Генерал Аброськин принял «эстафету» от начальника ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко и вместе со своими коллегами отжался 22 раза на берегу Азовского моря. Участие в флешмобе приняли все руководители территориальных подразделений полиции Донецкой области.

- Военные — это мои братья, которых уважаю и с которыми каждый день живу уже третий год на этой войне. Я и все руководители полиции Донетчины всегда рядом с нашими бойцами и готовы ради них хоть каждый день выполнять силовые упражнения, но … бойцам, особенно вернувшимся с войны, нужна наша помощь не «22 отжиманиями», а вниманием к ним — телефонный звонок знакомому ветерану, на улице сказать «спасибо!» за его службу или прийти в больницу, где проходят лечение наши раненые бойцы. «22 отжимния» — это отлично для популяризации спорта и здорового образа жизни в нашем обществе, но они ничем не помогут ни действующим бойцам на передовой, ни нашим ветеранам в тылу, — отметил генерал Аброськин.

Он передал 22 Pushup Challenge начальнику УСБУ в Донецкой области Александру Куцю.

Напомним, 22 — это количество участников боевых действий, которые в среднем в день совершали самоубийство в 2014 году в США. Флешмоб стартовал в поддержку воинов по всему миру и приобрел особую популярность в Украине.