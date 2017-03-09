Полицейские и дети устроили флешмоб в честь годовщины со дня рождения Тараса Шевченко

Слова Великого Кобзаря и сегодня остаются актуальными и созвучными сердцу каждого украинца. В честь 203-летия выдающегося поэта, писателя, художника, общественного и политического деятеля правоохранители и участники «Лиги будущих полицейских» читали «Заповіт» и другие любимые стихотворения человека, который стал символом борьбы за свободу, веры и независимости.

Все творчество великого Кобзаря пронизано горячей любовью к родине и вдохновляет все новые поколения. Наверное, нет другого человека, который бы два века подряд так объединял украинцев.

Вчера лиговцы со всей области присоединились к празднованию в честь великого Кобзаря. Участники «Лиги будущих полицейских» вместе с полицейскими организовали своеобразный флешмоб и вместе прочитали строки известного произведения Шевченко — «Заповіт», так как именно через него творец передал украинской нации всю любовь к родной земле.

В Славянске «будущие полицейские», представители городской власти, общественности, учебных заведений, активисты и жители города собрались у памятника великому Кобзарю. Участница Лиги Елизавета Шевченко спела украинскую песню, а потом вместе с Дмитрием Жужукиным от имени организации выразила любовь к творчеству Тараса Шевченко строками его стихов «Сон» и «Гайдамаки».

В Краматорске лиговцы Александра Гобзенко, Рита Романенко и Дарья Молодченко также возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко на главной площади города. Дети вспомнили биографию и творческий путь великого писателя и читали «Завещание».

По случаю дня рождения поэта в прифронтовом Торецке состоялся конкурс чтецов, в котором приняли участие работники ювенальной превенции Торецкого отделения полиции и молодежь из Лиги.

Шевченковский день отпраздновали ребята из «Лиги будущих полицейских» и в Покровске и в пгт Мангуш.