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Полицейские ищут владельца, чей дом горел в Центральном районе

Опубликовано 09 Фев 2017

cPdvhYc25wMСвидетели говорят, что перед возгоранием мужчина заходил в помещение, однако после того, как пожар в доме был локализован, его тела найдено не было. Во время проверки круга его друзей и родных никаких сведений о вероятном местонахождении владельца также не получено.

Пожар произошел в частном домовладении по улице Матросова, 14 января 2017 года. Вызов в полицию поступил в 19 часов от диспетчера МЧС. Было установлено, что по указанному адресу проживал Кулиш Виктор Васильевич 02.03.1952 года рождения. Сейчас местонахождение его неизвестно.

Все, кому известно что-либо о личности разыскиваемого или его местонахождении, сообщите об этом по телефонам 096-797-20-14, 095-524-03-04 или 102.

 

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