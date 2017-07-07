Полицейские изобличили мариупольца в хранении нескольких видов наркотиков

Предположительно опий, а также сверток измельченной конопли обнаружили и изъяли мариупольские правоохранители в ходе осмотра личных вещей 35-летнего жителя Центрального района. За хранение мужчине грозит уголовная ответственность.

Правоохранители Центрального отдела полиции получили информацию о том, что местный житель причастен к преступлению в сфере наркооборота. Во время проверки полученная информация подтвердилась. Было установлено, что мужчина 1982 года рождения действительно хранил и долгое время употреблял наркотики.

В ходе осмотра личных вещей злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли медицинский шприц объемом 5 мл, полностью заполненный веществом бело-желтого цвета, предварительно, опием ацетилированным, а также бумажный сверток с измельченной коноплей.

Что касается личности злоумышленника, то им оказался безработный, наркозависимый мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по линии наркотиков. Нарколюбитель пояснил, что в течение года самостоятельно изготавливал, курил, а также с помощью инъекций употреблял наркотики.

Сейчас все вещества изъяты и направлены на экспертизу.

По даному факту открыто уголовное производство с квалификацией по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — лишение свободы на срок до 3 лет.