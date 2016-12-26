Полицейские изобличили несовершеннолетнего мариупольца в угоне мопеда

Дождавшись темноты, парень проник в соседский сарай и похитил мопед, который затем планировал продать, разобрав на детали. Но увидев на следующий день сотрудников полиции во дворе поблизости, испугался и избавился от вещественных доказательств. В настоящее время транспортное средство изъято, злоумышленник привлекается к уголовной ответственности.

В полицию поступило сообщение от жителя частного дома в Кальмиусском районе, о том, что ночью с территории его домовладения исчез мопед. В сарае при этом было повреждено окно. Отрабатывая территорию, прилегающую к месту совершения правонарушения, правоохранители получили информацию о том, что к событию может быть причастен сосед потерпевшего. Кроме того, парень уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Во время проверки данных факт причастности подтвердился.

Подозреваемый пояснил, что ему не хватало карманных денег, поэтому поздно ночью он проник в соседский двор, разбил окно в помещение, изнутри открыл дверь и откатил чужой мопед к себе. Разобрав его, ненужную часть выбросил в реку, а увидев на следующий день у соседа правоохранителей, испугался и избавился от остальной части похищенного.

В настоящее время транспортное средство полностью изъято. По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.289 «Незаконное завладение транспортным средством, совершенное с проникновением в помещение» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы. 16-летний юноша во второй раз окажется в зале суда.