Полицейские изъяли амфетамин у прохожего, который тот заказал через интернет

19-летний парень прятал сверток из фольги в личных вещах. Наркотическое содержимое изъято и направлено на экспертизу. Начато досудебное расследование.

В рамках усиленных спецмероприятий, которые продолжаются на территории региона, сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области провели отработку Приморского района, во время которой проверили вещи местного жителя 1998 года рождения. Правоохранители обнаружили и изъяли сверток из фольги с кристаллическим веществом.

Парень пояснил, что это амфетамин, который он приобрел на одном из интернет-сайтов для собственных нужд.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Нарколюбителю придется в очередной раз выслушать вердикт суда.