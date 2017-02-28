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Полицейские изъяли амфетамин у прохожего, который тот заказал через интернет

Опубликовано 01 Мар 2017

S1_s19-летний парень прятал сверток из фольги в личных вещах. Наркотическое содержимое изъято и направлено на экспертизу. Начато досудебное расследование.

В рамках усиленных спецмероприятий, которые продолжаются на территории региона, сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области провели отработку Приморского района, во время которой проверили вещи местного жителя 1998 года рождения. Правоохранители обнаружили и изъяли сверток из фольги с кристаллическим веществом.

Парень пояснил, что это амфетамин, который он приобрел на одном из интернет-сайтов для собственных нужд.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Нарколюбителю придется в очередной раз выслушать вердикт суда.

 

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