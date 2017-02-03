Полицейские изъяли арсенал оружия у мужчины, который открыл стрельбу возле двора соседа

39-летний злоумышленник стрелял в дом своего соседа, где находились в то время жена и двое детей потерпевшего. К счастью, пострадавших нет. У злоумышленника полицейские изъяли 2 гранаты, 4 ружья, патроны и более 30 самодельных ножей.

Местный житель Егоровки сообщил участковому инспектору Волновахского отдела полиции, что сосед угрожает его убить и открыл стрельбу возле его дома.

Следственно-оперативная группа быстро отправилась по указанному адресу. В результате первоочередных оперативных действий выяснилось, что между соседями на почве употребления алкоголя возник конфликт. Нетрезвый мужчина совершил два выстрела в окно дома своего «обидчика», где в то время находились его жена и двое детей.

Когда правонарушитель понял, что женщина вызвала полицию, быстро исчез. Но кроме того, правоохранители установили, что по месту жительства злоумышленник может хранить оружие и боеприпасы. Сам нарушитель решил запутать сотрудников полиции и спрятал арсенал у своего знакомого односельчанина.

Опросив свидетелей, полицейские обнаружили «тайник» и изъяли 2 гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны, а также ружье, обрез и 2 винтовки времен Первой мировой войны. Кроме того, изъято более 30 самодельных ножей.

Подозреваемый задержан. Проводится проверка.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.