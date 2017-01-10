Полицейские изъяли гранату, которую гость планировал взять в николаевский суд

Мужчина с опасным грузом планировал выехать в другую область на суд, где в отношении него рассматриваются административные материалы за злостное неповиновение законным требованиям полицейского. Правоохранители Центрального отдела полиции, несущие службу по обеспечению публичной безопасности на автовокзале, боеприпас изъяли.

Сегодня утром наряд, который заступил на патрулирование территории автовокзала, остановил для проверки личностей товарищей, у одного из которых при осмотре вещей была обнаружена РГД с запалом.

«Забыл выложить», — в который раз слышат от нарушителя полицейские.

Боеприпас будет направлен на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.