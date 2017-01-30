Полицейские изъяли гранату у мариупольчанки, которую та хранила для самообороны

Боеприпас был спрятан среди личных вещей в жилой квартире многоэтажки, где живет подследственная. Он будет направлен на экспертизу. Женщина впервые привлекается к уголовной ответственности.

Полицейские получили информацию о том, что жительница Приморского района Мариуполя хранит запрещенные предметы. В районном суде была получена санкция и проведен обыск по указанному адресу.

Между шкафом и кроватью, прикрытая вещами, находилась РГД-5 с запалом. Владелица пояснила, что нашла ее в конце прошлого года в местном парке и взяла себе для самозащиты.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Граната направлена на исследование.