Полицейские изъяли у мариупольца арсенал оружия и боеприпасов

46-летний житель создал по месту жительства коллекцию опасных предметов, вот только разрешение на хранение каждого из них оформить забыл. Полицейские изъяли охотничье, огнестрельное и холодное оружие, спецсредство и более 500 патронов различного калибра. Коллекционер привлекается к уголовной ответственности.

В прифронтовом городе, окраины которого страдают от огня боевиков, а правоохранители почти ежедневно изымают опасные предметы, задача №1 — сохранить жизнь граждан и перекрыть трафик нелегального оружия. Однако, некоторые из жителей, игнорируя все нормы законодательства и обычные правила собственной безопасности, подвергают опасности жизнь окружающих и близких.

Так, в рамках спецмероприятий, которые проводятся на территории региона, мариупольские полицейские получили информацию о том, что житель Приморского района хранит в квартире высотки смертоносные предметы.

Во время санкционированного обыска в двух комнатах и ​​коридоре среди бытовых и личных вещей правоохранители изъяли охотничий карабин, 3 пистолета, 8 охотничьих ножей, кастет, нунчаки, телескопическую палку и более 500 патронов различного калибра в пачках и россыпью.

Владелец арсенала пояснил, что уже давно увлекается оружием, а потому в обход законного оформления создал собственную коллекцию опасных предметов. Что касается их происхождения, то пистолеты ему подарили, а вот обстоятельства появления других образцов мужчина вспомнить не смог.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.