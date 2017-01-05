Полицейские изъяли у мариупольца под кроватью обрез

Смертоносный подарок житель Центрального района получил от товарища 9 лет назад. Вместо того, чтобы избавиться от оружия, мужчина переработал его и стал хранить в собственном доме. По факту изъятия открыто уголовное производство.

Сотрудники криминальной полиции получили информацию о том, что житель частного дома, вероятно, хранит запрещенные предметы. Проведя осмотр указанного помещения, правоохранители противоправные действия задокументировали, обрез изъяли.

Мужчина 1985 года рождения пояснил, что ружье получил от хорошо знакомого, самостоятельно переделал его под обрез калибром 16 мм и стал хранить для самообороны.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет.

Стоит отметить, что злоумышленник потерял шанс на жизнь без уголовной ответственности, предусмотренный частью 3 настоящей статьи. Добровольная сдача опасных предметов, способных дестабилизировать обстановку, лишить жизни и искалечить жителей, предусматривает освобождение от участия в уголовном процессе.