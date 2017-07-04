Полицейские изъяли у прохожего ацетилированный опий

Наркотическое средство 32-летний мариуполец прятал в боковом кармане своих шорт. Изъятое направлено на экспертизу, нарколюбителю грозит до 3-х лет лишения свободы.

Так, во время патрулирования территории Левобережного района наряд полицейских у подъезда одной из многоэтажек остановил для проверки документов мужчину 1985 года рождения, который направлялся домой. В беседе с правоохранителями мужчина заметно нервничал, чем и вызвал подозрение мариупольских полицейских.

При осмотре личных вещей прохожего правоохранители обнаружили, а затем изъяли медицинский шприц объемом 5 мл, полностью заполненный веществом коричневого цвета, предварительно, опием «ацетилированным». Что касается личности злоумышленника, то ним оказался безработный местный житель 1985 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Нарколюбитель в течении нескольких лет самостоятельно изготовлял, а потом инъекционно употреблял опий.

Сейчас с задержанным работают эксперты. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 «Незаконное изготовление, хранение наркотических средств без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 3 лет лишения свободы.