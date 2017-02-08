Полицейские Мангуша задержали «дуэт», ограбивший школьника

По дороге домой подросток смотрел видео на мобильном, который и стал добычей нападавших. Вырвав из рук устройство, злоумышленники скрылись. В настоящее время они задержаны, устанавливается место сбыта краденого.

Сообщение о преступлении поступило в полицию от матери 13-летнего несовершеннолетнего. Сумма материального ущерба со слов заявительницы составила 6 тысяч гривен. Женщине сын рассказал, что грабеж произошел на улице в момент, когда он увлекся видео. Телефон из рук вырвали неожиданно. Парень успел увидеть только момент бегства нарушителей. Вначале родители объехали на машине район, самостоятельно пытаясь найти злоумышленников, и только после безрезультатных поисков обратились к правоохранителям.

Был проведен обход близлежащей территории и собрано видео с камер наблюдения. В ходе розыскных мероприятий были установлены свидетели преступления, которые дали приметы грабителей. У дома одного из похитителей оба были задержаны. Ними оказались жители Мариуполя 1997 и 1993 годов рождения, ранее они в поле зрения полиции не попадали, официального дохода оба не имеют. Мобильный подследственные успели сбыть за треть его стоимости.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц» Уголовного кодекса Украины. Наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до 6 лет лишения свободы.