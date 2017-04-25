Полицейские «на горячем» задержали кабельных воров

20 метров телекоммуникационного кабеля — 1500 гривен ущерба. Прибыв на вызов, правоохранители застали правонарушителей за срезаннием проводов в подвале многоэтажного дома.

На линию 102 поступило сообщение о том, что возле подвала одного из домов микрорайона лежат провода «на вынос». Следственно — оперативная группа Центрального отдела полиции, проверяя сообщение, застигла в период чистки приготовленных кабелей двух жителей района.

Два друга 32 и 33 лет, оба не работающие, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений. С их слов, находясь в поисках работы, товарищи решили перебиться временным заработком, а именно срезать проводные коммуникации и сдать на металл. В соседнем микрорайоне присмотрели легкодоступный подвал в одном из домов. Провода срезали строительными ножницами, заранее приготовленными для совершения кражи.

Успели срезать только два кабеля по 10 метров. Прибытие полиции для них было неожиданностью. Подельники решили не опаливать похищенное, а тут же на месте привести их в «товарный вид».

В настоящее время проводится проверка, касающаяся причастности правонарушителей к аналогичным кражам в других районах.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, либо иное помещение). Наказание, предусмотренное санкцией статьи, — от 3 до 6 лет лишения свободы.