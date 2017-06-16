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Полицейские начали проверку по факту отравления детей в Мелекино
Опубликовано 20 Июн 2017
Вызов в полицию поступил вчера в 22.15 от диспетчера районного медучреждения, куда обратилась за помощью семья. После принятия неотложных мер их доставили на лечение в Мариуполь.
Семья из Волновахи отдыхала в курортном населенном пункте вместе с двумя детьми 2 и 3 лет. Сейчас дети находится в больнице Мариуполя с подозрением на отравление крысиным ядом.
Факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан, начата проверка.