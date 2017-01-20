Полицейские нашли 16-летнюю девушку, которая из-за любви сбежала к мужчине

Около недели подросток жила на съемной квартире с 56-летним мужчиной, который приехал по приглашению возлюбленной из соседнего государства. Выяснилось, что их общение в соцсетях насчитывает 6 лет. Сейчас девушка возвращена в семью. Проверка продолжается.

Вызов в полицию об отсутствии внучки поступил вчера утром от дедушки без вести отсутствующей. Он рассказал, что ребенка нет дома с 12 января. До этого времени от нее приходили сообщения с мобильного, что все в порядке.

Поиски начались с учреждения, в котором учится разыскиваемая. Во время беседы с педколлективом выяснилось, что неделю назад учителю позвонил мужчина, который представился отцом ученицы, и сказал о том, она заболела, и в ближайшее время будет находиться на больничном. У сотрудницы не возникло сомнений в словах, ведь голос на другом конце трубки и был похож на отцовский.

Уже спустя несколько часов проведенными мероприятиями несовершеннолетняя была найдена. Все это время она вместе мужчиной, который приехал по ее приглашению из соседнего государства и в три раза по возрасту старше нее, жила на съемной квартире. Подросток рассказала, что познакомились они в социальной сети и уже в течение 6 лет поддерживали общение. В семье выбор ребенка категорически не поддерживали, из-за чего неоднократно возникали ссоры.

Сейчас она возвращена в семью, а со всеми ее членами проведена профилактическая беседа. Стоит отметить, что ранее она в поле зрения правоохранителей не попадала. Мама оставила семью, когда девочке был год, отец тяжело болеет, а поэтому воспитанием ее занимаются бабушка и дедушка.

Что же касается иностранца, в отношении него проверка продолжается.