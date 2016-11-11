Полицейские нашли мать и ее 8-летнюю дочь, которые проживали на ферме

Полицейским рассказали неравнодушные граждане, что видели ребенка на ферме, где выращивают животных. Час поисков и правоохранители нашли беспризорных. Девочку отправят в реабилитационный центр, а мать привлекается к ответственности.

К сотрудникам ювенальной превенции поступила информация о том, что на одной из животноводческих ферм города Волноваха живет семья с маленьким ребенком.

Как оказалось, такой факт действительно существует. Правоохранители обнаружили на ферме в одном из помещений комнату, где жили мать и ее 8-летняя дочь.

Условия были ужасные: вонь, грязь, во дворе везде животные. Женщина рассказала, что не имеет постоянного места жительства, поэтому они с ребенком блуждают в поисках дома. Судя по всему семья проживает там не один месяц.

Девочка ходит в первый класс Волновахской школы №3. Учителя рассказали, что ребенок порой пропускает уроки и имеет неопрятный вид. Сейчас ее отправят в Великоновоселковский реабилитационный центр, пока мать решит бытовые проблемы. В свою очередь правоохранители сделают все возможное, чтобы помочь семье.

Непонятно, почему ни один из сотрудников фермы не сообщил раньше.

Правоохранители призывают граждан не ждать, пока кто-то, кроме Вас, сделает первый шаг и позвонит в социальную службу или полицию.