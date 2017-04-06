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Полицейские нашли подростка, сбежавшего от пьяной матери

Опубликовано 09 Апр 2017

ребенокПоссорившись с матерью, 15-летний школьник хлопнул дверью и ушел к другу. Там его и застали правоохранители, которые в течение ночи занимались поисками несовершеннолетнего. Мать привлечена к административной ответственности.

Вчера около 9 вечера в Центральный отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, по месту жительства отсутствует ее сын. Семья поссорилась еще у бабушки, у которой живет парень. На момент конфликта мать находилась в состоянии опьянения, что только подогрело ссору.

Полицейские ювенальной превенции местной полиции развернули комплекс первоочередных розыскных мероприятий. В первую очередь была отработана территория, прилегающая как к месту проживания матери, так и к дому бабушки. Опрошены друзья и знакомые подростка, осмотрены точки его вероятного появления.

Под утро правоохранители выяснили — ночь разыскиваемый провел в квартире родителей друга, которая сейчас находится в состоянии ремонта и пока не доступна для проживания.

Сейчас он возвращен в семью, с которой полицейские провели профилактическую беседу. В отношении матери составлены административные материалы по ст.184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

 

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