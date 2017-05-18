Полицейские нашли тела супругов, исчезнувших в Мариуполе два года назад

Пара пенсионеров пропала из собственного дома в мае 2015 года. Кроме того, не было и автомобиля, принадлежавшего главе семейства. Транспортное средство со следами крови и земли было найдено неподалеку от места проживания без вести пропавших спустя две недели. По факту убийства следователи начали досудебное расследование. Все это время розыскники занимались поисками потерпевших.

18 мая 2015 года в Жовтневый райотдел милиции (Центральный отдел полиции — прим.авт.) обратился племянник супругов Возняковых, который сообщил о том, что дяди и тети нету по месту жительства, а связь с ними оборвана. По словам заявителя, все вещи в доме находились на местах, а входные двери были закрыты привычным способом. С территории домовладения исчез только автомобиль.

Правоохранители приступили к восстановлению событий по указанному адресу и поискам возможных свидетелей и очевидцев, которые могли видеть пару в тот день. В разработке находилось несколько версий исчезновения пенсионеров.

Коррективы в квалификацию события внесли обнаруженные новые вещественные доказательства. 1 июня 2015 года на территории садового товарищества «Коксохимовец» был найден автомобиль, принадлежавший пропавшим. В салоне полицейские обнаружили следы крови и земли. Сомнений не было — пара убита. Для подтверждения этой версии был назначен ряд экспертиз, результаты которых пришлось ждать месяцами.

Между тем сотрудники уголовного розыска опросили сотни человек, в том числе соседей, родственников и знакомых, которые могли рассказать что-то Возняковых.

-Выяснилось, что потерпевшие имели определенную сумму денег, которую при осмотре мы не нашли, то есть можно считать, что преступление было совершено из корыстных побуждений. Кроме того, при более тщательном осмотре места жительства пары с привлечением сотрудников кримлаборатории были обнаружены на стенах замытые кровавые следы, — рассказывает заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Валерий Ефремов.

Больше никакой информации получено не было до сегодняшнего дня. На линию 102 поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что в люке в районе Старокрымского кладбища обнаружил трупы.

На место происшествия выехали полицейские, эксперты, спасатели.

Было установлено, что останки принадлежат мужчине и женщине. Одежда и другие детали указывали на то, что вероятно это и есть исчезнувшие супруги Возняковых.

Экспертиза позволит установить принадлежность найденных тел.

С точки зрения поисковой работы, наличие трупов будет способствовать существенным сдвигам в деле «Возняковых» и установлению лица, обрекшего пенсионеров на смерть