Полицейские получили современную технику для оперативного взаимодействия

Мариуполь и еще 12 населенных пунктов области подключены к региональной системе безопасности — вызовы от их жителей поступают и обрабатываются в Едином аналитическом сервисном центре. Важность подключения всех населенных пунктов области отметил генерал Вячеслав Аброськин во время совещания с руководителями подразделений полиции, которые отвечают за эту работу. Уже к концу месяца эту задачу планируется выполнить.

Глава полиции области отметил ту работу, которую уже удалось провести по подключению населенных пунктов к спецлинии колл-центра 102, и акцентировал внимание на тех этапах, которые еще необходимо реализовать, и проблемах, которые должны быть устранены. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы люди знали, что в любой момент они могут обратиться в полицию.

- Мы реагируем на каждое сообщение, поступающее на 102. Все принимается и регистрируется в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области, — подчеркнул глава полиции Донетчины.

Он дал команду руководителям соответствующих подразделений продолжить работу по подключению. Сейчас активно подключаются населенные пункты, которые входят в зону обслуживания Покровского отдела полиции. Уже на следующей неделе будут подключены Александровка, Дружковка, Константиновка. На очереди — Краматорская и Славянская оперативные зоны.

Планируется, что уже к концу месяца все жители контролируемой территории Донецкой области, обращаясь на 102, будут попадать в колл-центр Единого аналитического сервисного центра.

Их сообщения будут принимать операторы 102, которые за считанные минуты передавать информацию к диспетчерам, а те, в свою очередь, — так же оперативно управлять нарядами полиции, которые будут выезжать на вызов.

Чтобы работа была слаженной и быстрой, пока продолжается укомплектование личного состава колл-центра и оснащение подразделений полиции на местах необходимой для такой работы техникой, в частности планшетами.

Так, около 50 человек — кандидаты на должность диспетчеров и операторов — проходят обучение и стажировку. Сегодня сообщение людей уже обрабатывают 12 диспетчеров, планируется, что их должно быть 16 — по 8 работников на одну 12-часовую смену.

Сегодня представителям территориальных подразделений полиции, входящих в Центральный отдел полиции в Мариуполе, после инструктажа переданы специальные планшеты, чтобы сотрудники в составе следственно-оперативной группы руководствовались информацией и командами, которые предоставляют диспетчеры из колл-центра 102.