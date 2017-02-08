Полицейские посетили активных лиговцев Мариуполя

Правоохранители посетили школу-лицей №48, где учатся самые активные участники «Лиги будущих полицейских», чтобы от имени начальника полиции Донетчины Вячеслава Аброськина поблагодарить ребят за их деятельность, неравнодушие к происходящему вокруг и поддержку. Сегодня эти дети передали через полицейских помощь жителям Авдеевки.

Правоохранители также вручили детям подарки, среди которых — тематические календари с ансамблем барабанщиц полиции Донетчины. Школьники обрадовались и сразу же начали размещать календаре в своих классах.

Эти дети поддерживают все новые проекты полиции Донетчины и генерируют собственные идеи интересных и полезных мероприятий. Трое выпускников уже уверенно планируют поступать в высшие учебные заведения системы МВД.

Директор школы Лилия Борисенко отметила, что благодаря поддержке главного полицейского области и объемной работе полиции с детьми у молодежи появилось много возможностей. А последние дни и ученики, и весь педагогический состав отслеживают ситуацию в Авдеевке, переживая и за мирных жителей, и за полицейских, которые одними из первых отправились им на помощь.

- Мы поддерживаем наших правоохранителей и переживаем за них. Дети очень обеспокоены теми событиями, которые происходят сейчас по линии разграничения, и хотят также присоединиться к тем, кто помогает людям, которые оказались в такой страшной ситуации, — отметила директор.

В подтверждение этого лиговцы передали полицейским вещи и продукты, которые собирали самостоятельно, чтобы эта помощь попала к жителям Авдеевки.

В планах мариупольских лиговцев – множество новых проектов. Среди них — создание возле школы-лицея №48 своеобразной аллеи «Лиги будущих полицейских». Сейчас этот вопрос решается на местном уровне — чтобы заброшенный участок возле школы передали для высадки деревьев. По замыслу участники Лиги со всей Донецкой области высадят там свое дерево.

Директор отметила, что дети горят новыми проектами и задумками и остановить их уже невозможно, они с настоящим нетерпением ждут следующей встречи с полицейскими и готовы действовать.