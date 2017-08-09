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Полицейские пресекли деятельность массажного салона с интимными услугами

Опубликовано 10 Авг 2017

Масажный салон 10.08.17 1Сотрудники управления по противодействию преступлениям, связанным с торговлей людьми, следственного управления областного главка полиции Донетчины совместно с прокуратурой области разоблачили массажный салон в Центральном районе города, где оказывались интимные услуги.

Полицейские отрабатывали подпольное заведение более 4 месяцев. Массажный салон находился в жилом доме. Попасть внутрь можно было только по предварительной записи по телефону.

Владельцы заведения предлагали «эротический массаж», однако, как было установлено в ходе предварительного расследования, он был лишь одним из пунктов списка услуг сексуального характера, которые предоставляли работницы салона. Никакого оборудования для массажа в помещении не было, только двуспальные кровати.

В салоне круглосуточно находились от 3 до 6 девушек из разных областей Украины в возрасте 20-25 лет. Они работали «вахтовым способом» — приезжали в Мариуполь на «подработку», где некоторое время жили прямо в салоне. Здесь же, в заведении, девушки проходили курс интимного массажа и даже получали «сертификаты».

На момент приезда полиции в заведении было 5 девушек из Херсонской, Сумской, Донецкой областей, в том числе и из оккупированной территории. Тариф на услуги составлял от 400 до 5000 гривен. Принимали как наличные, так и банковские карты. Сколько из этого получит проститутка — решала администратор салона.

Ею оказалась 20-летняя девушка, в прошлом — массажист. По предварительной информации, она вела все дела — нанимала и учила «массажисток», а также распространителей листовок с рекламой салона, которых самостоятельно инструктировала — по каким улицам разносить. Также она вела бухгалтерию.

Администратор задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Организатор незаконного секс-бизнеса устанавливается. Из салона изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, рекламная продукция, вещественные доказательства и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, деньги, полученные преступным путем.

Владельцы заведения гарантировали клиентам отсутствие видеосъемки, однако полицейские во время обыска обратили внимание на толстое зеркало в приемной — за ним скрывалась видеокамера.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата или сводничества). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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