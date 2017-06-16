Полицейские приняли участие в соревнованиях по стрельбе и силовому фитнесу

Подтягивание, стрельба на время и упражнения с гирями — на базе Академии полиции Донецкого Юридического института в Мариуполе прошел закрытый матч по спортивному многоборью, в котором приняли участие сотрудники криминальной полиции областного главка, Волновахского отдела полиции, батальона специального назначения ГУНП в Донецкой области и бойцы спецподразделения КОРД.

Матч провел президент Международной федерации стрельбы и силового фитнеса Дмитрий Тесля. За ходом соревнований наблюдал лично заместитель главы Нацполиции Украины — начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Было сформировано по 2 команды от каждого подразделения, в общем — 8 команд и 24 участника. Полицейские выполняли комплекс физических упражнений на стадионе и стреляли в тире.

С каждым упражнением накал повышался. Команды пытались показать лучший результат, особенно когда среди зрителей находились руководители полиции региона.

Призовые места разделились следующим образом: первое и второе место заняли команды КОРДа, а третье завоевали бойцы роты специального назначения ГУНП в Донецкой области.

- Больше всего мне понравилась работа оперативников, тех обычных полицейских, которые живут на работе, и у которых нет времени тренироваться. Они показали результат, который не намного отличается от КОРДа, и это было для меня открытием. Мы ожидали большей разницы. Хочу подчеркнуть, что общая подготовка правоохранителей именно Донетчины поразила своим уровнем, — рассказал президент Федерации стрельбы и силового фитнеса Дмитрий Тесля.

Федерация существует уже два года, в течение которых проведено более 10 мероприятий. Особенность сегодняшнего матча заключалась в том, что участие в нем принимали только правоохранители.

Упражнения строятся исключительно на стрельбе и физической нагрузке (многофункционального фитнеса) и выполняются без перерыва. Сразу после физической нагрузки стрелок выдвигается на огневой рубеж и поражает мишень. Всего — 5 упражнений в четкой последовательности.

- Сейчас проходят локальные, региональные матчи, ведомственные и, по возможности, межведомственные. В дальнейшем мы хотим, чтобы от каждого региона приезжали лучшие, и проходили уже более серьезные соревнования. Наша цель — провести общеукраинские соревнования, — поделился планами на будущее главный судья Международной федерации Руслан Аббасов.

Заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин пообещал, что полиция поддержит эту инициативу и будет проводить подобные тренировки среди подразделений.

- Я хочу выразить благодарность представителям Международной федерации стрельбы и силового фитнеса, которые приехали к нам, провели такое мероприятие и показали новые виды стрельбы. Сегодня высокий уровень показали розыскники. Несмотря на те нагрузки, которые испытывают сотрудники криминальной полиции, работая без выходных и не имея времени на самоподготовку, они в буквальном смысле «дышали в спину» бойцам спецподразделений, — отметил Вячеслав Аброськин.